​Директор «Вероны» ответил на вопрос об интересе «Локомотива» к Гюнтеру

Франческо Маррокку, который занимает должность спортивного директора «Вероны», высказался о Корае Гюнтере. Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему защитнику проявляет московский «Локомотив».

«Я ничего не знаю об интересе «Локомотива» к Гюнтеру. Официального предложения не поступало», - высказался Маррокку, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

28-летний Корай Гюнтер выступает в Италии с лета 2018 года. До «Вероны» защитник представлял «Дженоа».

Отметим, что «Локомотив» активно проводит трансферную зиму после того, как команда провалила первую часть сезона. На текущий момент «железнодорожники» занимают 14-е место в таблице чемпионата России.