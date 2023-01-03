Кобелев считает, что в РПЛ будет борьба за второе и третье место

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, будет ли интрига в весенней части сезона в РПЛ.

«Интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место. Если «Зенит» сохранит всех своих игроков, то по первому месту все будет понятно», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги, набрав 42 очка после 17 туров. На второй строчке идет московский «Спартак» (36 очков), а на третьей — «Ростов» (35 очков). Напомним, возобновление чемпионата запланировано на начало марта 2023 года.

Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» выигрывали золотые медали в последних четырех сезонах РПЛ.