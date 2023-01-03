Канчельскис: «Считаю правильным казнить и отрубать руки за воровство и наркотики»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о законах в Саудовской Аравии. Напомним, в этой стране россиянин выступал за местный «Аль-Хиляль» в 2003 году.

«За воровство и наркотики, считаю, правильно наказывать по всей строгости, вплоть до отрубания рук и казни», – сказал Канчельскис в эфире «Матч ТВ».

В составе «Аль-Хиляля» Канчельскис в своё время провёл всего три матча, после чего вернулся в Россию и пополнил ряды «Сатурна». Недавно в Саудовскую Аравию перебрался пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который подписал контракт с «Аль-Насром».