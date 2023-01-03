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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» заинтересован в Гюнтере — агент

03 Января 2023 • 16:10 Комментировать
Торино
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Верона
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Через 23 ч. 38 мин.

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера высказался о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

«Интерес «Локомотива»? Это правда», — цитирует Акана «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался от перехода в ЦСКА и «Спартак».

В нынешнем сезоне Гюнтер принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовое соглашение защитника с «Вероной» действует до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гюнтера составляет 4,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Верона Корай Гюнтер
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ТОРИНО ВЕРОНА
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