«Локомотив» заинтересован в Гюнтере — агент

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера высказался о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

«Интерес «Локомотива»? Это правда», — цитирует Акана «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался от перехода в ЦСКА и «Спартак».

В нынешнем сезоне Гюнтер принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовое соглашение защитника с «Вероной» действует до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гюнтера составляет 4,5 миллиона евро.