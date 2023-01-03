Президент «Урала» хочет переименовать стадион команды в честь Пеле

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, как он относится к предложению главы ФИФА Джанни Инфантино переименовать один стадион в каждой стране в честь Пеле.

«Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Президент клуба заявил, что хотел бы переименовать домашний стадион «Урала» в честь Пеле, но решение должно быть общим, ведь арена принадлежит области. Иванов отметил, что, возможно, выйдет на руководство с таким предложением.

29 декабря 2022 года великий бразильский футболист Пеле ушел из жизни по причине болезни.