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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» хочет переименовать стадион команды в честь Пеле

03 Января 2023 • 15:50 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, как он относится к предложению главы ФИФА Джанни Инфантино переименовать один стадион в каждой стране в честь Пеле.

«Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Президент клуба заявил, что хотел бы переименовать домашний стадион «Урала» в честь Пеле, но решение должно быть общим, ведь арена принадлежит области. Иванов отметил, что, возможно, выйдет на руководство с таким предложением.

29 декабря 2022 года великий бразильский футболист Пеле ушел из жизни по причине болезни.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Урал Григорий Иванов
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