Карраскаль остаётся в ЦСКА – агент

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль точно завершит сезон 2022/2023 в ЦСКА. Об этом рассказал его агент Мартин Родригес.

Ранее 24-летний Карраскаль допустил вариант со своим скорым уходом из московского клуба.

«Хорхе продолжит играть в ЦСКА», - высказался Родригес, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Хорхе Карраскаль оказался в ЦСКА в феврале прошлого года. За прошедшее время колумбиец провёл за московскую команду 31 матч. В них Карраскаль записал на свой счёт шесть голов.

Добавим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.