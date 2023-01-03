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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль остаётся в ЦСКА – агент

03 Января 2023 • 15:05 Комментировать

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль точно завершит сезон 2022/2023 в ЦСКА. Об этом рассказал его агент Мартин Родригес.

Ранее 24-летний Карраскаль допустил вариант со своим скорым уходом из московского клуба.

«Хорхе продолжит играть в ЦСКА», - высказался Родригес, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Хорхе Карраскаль оказался в ЦСКА в феврале прошлого года. За прошедшее время колумбиец провёл за московскую команду 31 матч. В них Карраскаль записал на свой счёт шесть голов.

Добавим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль Мартин Родригес
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