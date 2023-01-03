Самедов: «Надеюсь, что во второй части сезона РПЛ будет интрига»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Надеюсь, что во второй части сезона РПЛ будет интрига. Но будет тяжеловато составить конкуренцию сами знаете кому. В любом случае жду интересной борьбы за медали, а внизу — за выживание», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Функционер отметил, что в каждом сезоне идет интересная борьба в нижней части таблицы, хочется, чтобы эта борьба была до заключительного тура.

После 17 туров лидером Российской премьер-лиги является «Зенит» (42 очка), на второй строчке располагается «Спартак» (36), а на третьем месте идет «Ростов» (35).