Агент заявил, что Лукас Фернандо хочет вернуться в «Спартак»

Агент Матеус Де Фария, представляющий интересы полузащитника «Антальяспор» Лукаса Фернандо, прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак». Представитель футболиста заявил, что хавбеку все нравится в Турции, но он продолжает следить за успехами «красно-белых».

«Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его. Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — приводит слова Де Фарии «Спорт-Экспресс».

Напомним, 30-летний футболист выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 год.