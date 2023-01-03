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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент заявил, что Лукас Фернандо хочет вернуться в «Спартак»

03 Января 2023 • 14:35 Комментировать

Агент Матеус Де Фария, представляющий интересы полузащитника «Антальяспор» Лукаса Фернандо, прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак». Представитель футболиста заявил, что хавбеку все нравится в Турции, но он продолжает следить за успехами «красно-белых».

«Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его. Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — приводит слова Де Фарии «Спорт-Экспресс».

Напомним, 30-летний футболист выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антальяспор Лукас Фернандо Матеус Де Фария
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