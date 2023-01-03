Червиченко считает, что четыре клуба РПЛ составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о чемпионской гонке во второй части сезона в РПЛ.

«На мой взгляд, в этом году очень заметна роль бразильской части «Зенита», при этом не так хороши российские зенитовцы. От второй части сезона ожидаю борьбы с «Зенитом» от «Спартака», ЦСКА, «Ростова», «Динамо», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, если «сине-бело-голубые» потеряют зимой бразильцев, то они уже не будут такими сильными.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Спартак» (36 очков) идет на втором месте, «Ростов» (35) — на третьем.