​Пиво не вернут на российские стадионы в 2023 году

В 2023 году на российских стадионах не вернут продажу пива. Об этом рассказывает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

В последние годы возможность возвращения пенного напитка на российские стадионы обсуждалась регулярно. Одним из аргументов была экономическая составляющая – продажи пива позволят клубам хорошо зарабатывать в дни матчей. Тем не менее, в обозримом будущем фанаты не смогут пить пенное на футбольных аренах в России.

Чемпионат России возобновится в начале весны. На текущий момент лидером Премьер-лиги является «Зенит», который завоёвывал титул в четырёх последних сезонах.