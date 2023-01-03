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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА уведомил Щенникова, что контракт с ним продлён не будет

03 Января 2023 • 14:02 Комментировать

ЦСКА уже уведомил защитника Георгия Щенникова о том, что контракт с ним продлён не будет. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Действующее трудовое соглашение между клубом и 31-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

По данным источника, Георгию Щенникову предложили вариант с бесплатным зимним уходом, ведь Владимир Федотов на него не рассчитывает, но игрок отказался.

Георгий Щенников проводит в ЦСКА всю свою карьеру. В сезоне 2022/2023 31-летний защитник принял участие в пяти матчах.

Добавим, что на текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников
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