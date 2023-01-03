«Краснодар» могут покинуть два центральных защитника. Как стало известно «РБ Спорт», «быки» больше не рассчитывают на Вячеслава Литвинова и Сергея Бородина.

По информации источника, агенты уже ищут новые команды своим клиентам, в первую очередь рассматриваются клубы Российской премьер-лиги. Пока неизвестно, возьмет ли «Краснодар» Литвинова и Бородина на предстоящие сборы. Вместо этих футболистов кубанский клуб хочет подписать защитника из Латинской Америки.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 21-летнего Литвинова и 23-летнего Бородина в 1,2 миллиона евро.