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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» хочет расстаться с двумя защитниками слухи

03 Января 2023 • 13:28 Комментировать

«Краснодар» могут покинуть два центральных защитника. Как стало известно «РБ Спорт», «быки» больше не рассчитывают на Вячеслава Литвинова и Сергея Бородина.

По информации источника, агенты уже ищут новые команды своим клиентам, в первую очередь рассматриваются клубы Российской премьер-лиги. Пока неизвестно, возьмет ли «Краснодар» Литвинова и Бородина на предстоящие сборы. Вместо этих футболистов кубанский клуб хочет подписать защитника из Латинской Америки.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 21-летнего Литвинова и 23-летнего Бородина в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Бородин Вячеслав Литвинов Трансферы футбола - зима 2023
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