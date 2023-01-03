Мостовой: «Я мог перейти в «Реал» или «Барселону»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поведал о том, что в бытность игроком мог оказаться в одном из испанских грандов.

«Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось. Был не в том возрасте, в котором можно было переходить. «Сельта» много просила, а те команды возражали», - передает слова Мостового издание Metaratings.ru.

В Европе Мостовой известен по выступлениям за лиссабонскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

В составе сборной России Александр сыграл 50 матчей и забил десять голов.