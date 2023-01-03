Кавазашвили назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, кто будет бороться за чемпионство РПЛ во второй части сезона. Эксперт признался, что ничего не ждет от весеннего отрезка, ведь всем известны пять команд, которые разыграют места с первого по пятое.

«Единственный разговор будет, кто готов забрать золотые медали в этом году. Здесь я могу четко сказать, что на победу в РПЛ будут претендовать только две команды — «Зенит» и «Спартак». Это однозначно», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги, опережая «Спартак», идущий на втором месте, на шесть очков.