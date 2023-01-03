Юран считает, что интрига в РПЛ жива

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением об интриге в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

«Интрига есть всегда. Как говорят: 99% нет, но 1% всегда остается. Было много примеров, когда после зимней паузы команда почему-то не показывала тот футбол, который демонстрировала в первом круге», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Специалист считает, что может произойти всякое, ведь команды усиливают свои составы и способны показать другие результаты во второй части сезона. Юран признался, что ему хочется видеть большее количество команд, которые будут бороться за трофей.