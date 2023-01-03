Кавазашвили поддержал идею переименовать один стадион в России в честь Пеле

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение о возможном переименовании одного стадиона в России в честь легендарного Пеле. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что попросит каждую страну переименовать любой стадион в честь бразильца.

«С большой радостью отношусь к такой инициативе Инфантино. У нас есть стадион имени нашего великого Льва Ивановича Яшина. Ничего не будет плохого, если мы поддержим замечательное предложение президента ФИФА», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, такой шаг пойдет на пользу российскому футболу, потому что нельзя забывать великих людей.

82-летний Пеле скончался 29 декабря 2022 года из-за прогрессирующего рака.