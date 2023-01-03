Алдонин ответил, есть ли интрига в РПЛ

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин считает, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги отсутствует интрига.

«В РПЛ нет никакой чемпионской интриги. Она возможна только в теории, но по большому счёту пока никакой интриги не вижу», - приводит слова Евгения издание «Чемпионат».

До зимнего перерыва в Премьер-лиге команды провели 17 туров. Первое место занимает петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым столичный «Спартак» на шесть баллов. Тройку лучших замыкает «Ростов».

Сезон-2022/2023 чемпионата России возобновится в начале марта.