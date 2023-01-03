Мостовой заявил, что у него нет войны с Шалимовым

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, почему их отношения с экс-игроком «красно-белых» Игорем Шалимовым испортились.

«Не знаю. У меня ни с кем нет войны, я со всеми старался поддерживать хорошие отношения. Кому-то это может не нравиться, так что я к этому спокойно отношусь. Это неприятно, да, но все люди разные», — цитирует Мостового Metaratings.

Экс-игрок заявил, что знает о недостатках многих людей, но не будет говорить об этом в открытую, потому что так поступать нельзя.

Стоит отметить, что Мостовой и Шалимов вместе защищали цвета «красно-белых» до распада СССР.