Мостовой: В «Спартаке» с Черчесовым никто не любил общаться, потому что понимали, что он своеобразный человек

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как жил на базе вместе с экс-голкипером «красно-белых» Станиславом Черчесовым.

«Стас был очень дисциплинированным. У него нельзя было шуметь и громко разговаривать, поэтому соблюдали тишину. Стас отличался от других своей прямолинейностью, дисциплинированностью и некоторой жесткостью», — вспоминает Мостовой в разговоре с Metaratings.

Экс-игрок признался, что с Черчесовым никто не хотел общаться, потому что он был своеобразным человеком, но он выделялся своим профессионализмом и дисциплиной.

Напомним, Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год, а Черчесов защищал цвета столичного клуба в периоды 1984-1987, 1989-1991, 1992-1993, 1995 и в 2002 годах.