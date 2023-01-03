Мостовой: «ЦСКА хотел меня оставить, но не было возможности»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему ушёл из футбольной школы ЦСКА.

«Меня хотели оставить в ЦСКА, другое дело, что в 16 лет мы заканчивали школу. Но не было команды Высшей лиги — ЦСКА играл в Первой лиге, призывной возраст — 18 лет, а я на два года был младше. Меня нельзя было оставить», — приводит слова Мостового Metaratings.

Эксперт вспомнил, что после ухода из команды он начал выступать за сборную Москвы, сборную СССР, и в этот момент за ним стали наблюдать многие клубы.

За свою игровую карьеру Мостовой успел два раза стать чемпионом СССР, обладателем Кубка Федерации футбола СССР, выиграть Кубок Португалии и Кубок Интертото (2 раза), а также стать чемпионом Европы в составе сборной СССР до 23-х лет.