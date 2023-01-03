Мостовой: «Интригу в РПЛ «Зенит» создаёт сам себе»

Экс-футболист московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой считает, что еще есть интрига в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Интрига есть. Она будет до тех пор, пока команды на втором, третьем и четвертом месте будут близко к «Зениту». Интригу в РПЛ «Зенит» создает сам себе», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть баллов. Тройку лидеров замыкает «Ростов».

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.