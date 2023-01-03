«Оренбург» пока не получил выплату за трансфер Сычевого

«Оренбург» пока не получил денежную компенсацию за трансфер нападающего Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов». Об этом рассказал гендиректор клуба Сергей Афанасьев.

«Мы договариваемся по поводу выплат, клуб их еще не получил. Договориться планируем после новогодних праздников», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что о трансфере 26-летнего форварда в «Крылья Советов» было объявлено 25 декабря. Стороны поставили подписи под контрактом на три с половиной года.

В нынешнем сезоне Владимир принял участие в 19 поединках за «Оренбург», в которых отметился 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.