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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сорокин оценил выступление сборной России в 2022 году

03 Января 2023 • 11:29 Комментировать

Экс-гендиректор оргкомитета чемпионата мира – 2018 Алексей Сорокин высказался о результатах национальной сборной России в контрольных поединках, которые команда провела в 2022 году.

«Это были товарищеские матчи. В товарищеских матчах тренеры зачастую экспериментируют с составом, с установками на игру. Я бы не делал далеко идущих выводов», - передает слова Сорокина ТАСС.

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.

В прошлом году национальная команда сыграла три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Сорокин
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