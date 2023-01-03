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Нигматуллин отреагировал на уход Ловрена из «Зенита»

03 Января 2023 • 11:24 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о трансфере центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена во французский «Лион».

«Для внутреннего пользования это не сильно будет заметно. Найдут кем заменить Ловрена. Определенный отток легионеров продолжается. Неудивительно, что очередной из них уехал», - передает слова Нигматуллина издание Metaratings.ru.

Накануне было объявлено, что 33-летний футболист заключил с представителем Лиги 1 контракт до лета 2025 года. Сумма сделки оценивается в два миллиона евро.

За петербургский клуб Ловрен выступал с августа 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Руслан Нигматуллин Деян Ловрен
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