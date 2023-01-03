Агент рассказал, как долго Марио Фернандес сможет играть на топ-уровне

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, высказался относительного того, как долго его клиент может играть на высоком уровне.

«Логично предположить, что Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

В декабре прошлого года 32-летний латераль с одобрения ЦСКА перешел в «Интернасьонал» на правах годичной аренды. В СМИ сообщалось, что через год защитник может вернуться в «армейский» клуб.

Фернандес выступал за москвичей с 2012 года. За российский коллектив Марио провел 329 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и 47 голевыми передачами.