«Локомотив» может подписать игрока из Серии А

Защитник Корай Гюнтер, который принадлежит итальянскому клубу «Верона», имеет вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам издания «Спорт-экспресс».

Как информирует источник, заинтересованность в услугах 28-летнего немецкого футболиста проявляет московский «Локомотив». «Железнодорожники» включили Гюнтера в трансферный шорт-лист, но пока не сделали предложения по трансферу.

Гюнтер связан контрактными обязательствами с «Вероной» до середины 2025 года. Трансферная стоимость немца оценивается в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Матиас провел 13 матчей в Серии А, забил гол и сделал результативную передачу.