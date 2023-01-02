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Бывшая супруга Дмитрия Тарасова забралась в сугроб в новогоднюю ночь

02 Января 2023 • 23:40 Комментировать

Новогодние праздники для многих звезд отечественного шоу-бизнеса – великолепный шанс улучшить свое финансовое состояние, выступая на новогодних корпоративах и банкетах. Не упустила возможность заработать и бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова – Ольга Бузова.

Исполнительница выступила в загородном пар-отеле. «У нас есть традиция. Второй год подряд 1 января мы в «Яхонтах». Мы все не можем приступить к макияжу и прическе. Давайте красоту наводить», - обратилась Ольга к помощницам.

К слову, Бузовой сделали великолепный сценический мейкап, а также собрали волосы в гладкий и высокий пучок. Для выступления артистка выбрала темно-серое мини-платье, расшитое сверкающими стразами. Своим видом экс-звезда «Дома-2» осталась довольна, о чем громко сказала. «Законно 1 января быть такой красивой», - произнесла Бузова.

После концерта Бузова решила забраться в сугроб, рядом с площадкой, но не смогла удержаться и чудом не упала в грязь. «Живы? А я 1 января работала! Какой кайф ощущать, что ты нужна!», - отметила Ольга.

Многие фанаты не поняли, что хотела сделать Бузова, но тепло обратились к звезде. «А зачем надо влезать в грязный сугроб?», «Человек, который вспомнил детство и простоту веселья», «Каждый развлекается так, как хочет!», «Олечка, я искренне хочу тебе пожелать, чтобы у тебя все было хорошо, а все мечты сбились. Пусть слезы, ненастья и все расстройства останутся в прошлом году», - написали в комментариях в микроблоге Ольги в соцсетях ее фолловеры.

Ольга отметила также, что она настоящий трудоголик, и работает не только в новогоднюю ночь, но и весь январь, стараясь не брать выходных.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Ольга Бузова новости звёзд
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