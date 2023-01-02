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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент: «Интерес к Дивееву есть»

02 Января 2023 • 19:17 Комментировать

Агент Олег Еремин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, высказался насчёт будущего футболиста.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Игорь Дивеев находится в списке игроков, которых предлагали представителям Серии А.

«Без ЦСКА мы ничего сделать не сможем. Даже если будем согласны, а клуб сделка не устроит, то перехода не будет. Интерес есть, но на данный момент Игорь - футболист ЦСКА, мы выполняем свой контракт», - рассказал Еремин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

23-летний Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают защитника московского клуба в 6 миллионов евро.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев Трансферы футбола - зима 2023
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