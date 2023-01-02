​Смородская адресовала пожелание «Локомотиву»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», адресовала пожелание московскому клубу.

«Что пожелаю «Локомотиву» в 2023 году? Выбраться из кризиса и построить нормальную команду. Это всё, что я могу пожелать им в новом году», - высказалась Смородская, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части чемпионата России «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных игр. В ноябре клуб сменил главного тренера – команду принял молодой специалист Михаил Галактионов, который также возглавляет молодёжную сборную России.