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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смородская адресовала пожелание «Локомотиву»

02 Января 2023 • 18:51 Комментировать

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», адресовала пожелание московскому клубу.

«Что пожелаю «Локомотиву» в 2023 году? Выбраться из кризиса и построить нормальную команду. Это всё, что я могу пожелать им в новом году», - высказалась Смородская, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части чемпионата России «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных игр. В ноябре клуб сменил главного тренера – команду принял молодой специалист Михаил Галактионов, который также возглавляет молодёжную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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