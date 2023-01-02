​Дзюба входит в тройку самых дорогих игроков без клуба

Криштиану Роналду на днях подписал контракт с «Аль-Насром». Звёздный португалец покинул первую строчку в списке самых дорогих игроков без клуба по версии авторитетного портала transfermarkt.

Теперь самым дорогим футболистом без клубной прописки является Иско, который в декабре расторг контракт с «Севильей». 30-летний игрок оценивается в 9 миллионов евро.

Вторым идёт Дэйли Блинд, который недавно договорился об уходе из «Аякса». Нидерландец стоит 6 миллионов евро.

Россиянин Артём Дзюба делит третье место в этом рейтинге. Бывший нападающий «Зенита» оценивается в 4 миллиона евро.