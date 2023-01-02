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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Не позорься!»: Пономарёв советует Дзюбе завершить карьеру

02 Января 2023 • 18:30 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, что уже два месяца Артёма Дзюба числится в списке свободных агентов. В начале ноября 34-летний футболист расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор».

«Ему надо срочно завершать карьеру! Куда ещё? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься. Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идёт в тренеры или снимается в кино!» - сказал Пономарёв, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По мнению Владимира Пономарёва, ни один клуб Российской премьер-лиги не станет делать Артёму Дзюбе предложение о контракте.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Владимир Пономарёв
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