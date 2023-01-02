В «Зените» рассказали о том, как состоялся трансфер Ловрена

Деян Ловрен покинул «Зенит» и вернулся в «Лион», где в своё время он уже выступал. Комментарий насчёт этого трансфера дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора питерского клуба.

«Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право - вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом», - высказался Медведев, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

По словам Медведева, «Лион» предложил 33-летнему Деяну Ловрену очень хорошие условия трудового соглашения.

«Поэтому оставалось только договориться об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок», - отметил функционер.

Напомним, что Деян Ловрен подписал с «Лионом» контракт, который рассчитан до средины 2025 года. В «Зените» хорват провёл два с половиной сезона.