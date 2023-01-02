​Олич – об уходе Ловрена из «Зенита»: «Наверное, он хочет поиграть на самом высоком уровне»

В понедельник было объявлено о трансфере Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион». Комментарий на этот счёт дал Ивица Олич, который в своё время выступал в России за ЦСКА.

«Лион» - клуб, который Деян хорошо знает. Он ведь раньше там выступал. Наверное, он хочет поиграть на самом высоком уровне ближайшие 2–3 года, поэтому выбирал эту команду», - высказался Олич, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Олич также отметил, что трансфер Ловрена в «Лион» его не удивляют, учитывая качественную игру хорвата на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Деян Ловрен подписал с «Лионом» контракт сроком на два с половиной года.