​Каррера высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после ухода Ловрена из «Зенита»

Деян Ловрен покинул «Зенит» - о трансфере хорвата в «Лион» в понедельник было объявлено официально.

Комментарий насчёт ухода Ловрена из стана чемпиона России последних лет дал экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера.

«Ловрен был важным игроком для «Зенита». Всё зависит от того, кем его заменят», - высказался Каррера, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Шансы «Спартака» на чемпионство увеличились? У «Спартака» есть шанс, но он зависит не только от ухода Ловрена», - добавил итальянец, который приводил «красно-белых» к титулу РПЛ в 2017 году.

На текущий момент «Спартак» отстаёт от лидирующего в РПЛ «Зенита» на шесть очков.