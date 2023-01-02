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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ловрен попрощался с «Зенитом»

02 Января 2023 • 16:19 Комментировать

Защитник Деян Ловрен попрощался с «Зенитом» после трансфера в «Лион». В понедельник было объявлено о том, что хорват подписал с «ткачами» контракт на два с половиной года.

«Спасибо за всё, «Зенит». Мне очень понравились эти два с половиной года в самом красивом городе мира. Я навсегда сохраню в своём сердце много прекрасных воспоминаний. Могу с гордостью сказать, что я был счастлив быть вашим капитаном», - написал Ловрен в социальных сетях.

Деян Ловрен также поблагодарил сотрудников клуба, партнёров по команде и тренеров. Хорват выразил уверенность в том, что «Зенит» хорошо проведёт оставшуюся часть сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен
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