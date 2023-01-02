Колосков: «Уход Ловрена – большая потеря для «Зенита»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался об уходе из «Зенита» защитника Деяна Ловрена.

«Конечно, уход Ловрена - это большая потеря для «Зенита», - сказал Колосков, отмечая высокий уровень 33-летнего хорватского футболиста.

«В чемпионате России таких футболистов, как Ловрен, можно пересчитать по пальцам одной руки. Думаю, он был не только опорой обороны «Зенита», но и лидером команды», - высказался Колосков, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Колоскова, теперь «Зениту» придётся искать замену для Деяна Ловрена, несмотря на силу состава команды по меркам РПЛ.

Напомним, что Деян Ловрен подписал контракт с «Лионом».