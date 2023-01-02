Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Уход Ловрена – большая потеря для «Зенита»

02 Января 2023 • 15:58 Комментировать (1)

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался об уходе из «Зенита» защитника Деяна Ловрена.

«Конечно, уход Ловрена - это большая потеря для «Зенита», - сказал Колосков, отмечая высокий уровень 33-летнего хорватского футболиста.

«В чемпионате России таких футболистов, как Ловрен, можно пересчитать по пальцам одной руки. Думаю, он был не только опорой обороны «Зенита», но и лидером команды», - высказался Колосков, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Колоскова, теперь «Зениту» придётся искать замену для Деяна Ловрена, несмотря на силу состава команды по меркам РПЛ.

Напомним, что Деян Ловрен подписал контракт с «Лионом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков Деян Ловрен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Юбор
02 Января 2023 в 16:29
Невысокого, однако, мнения о Зените этот Колосков.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Ловрен попрощался с «Зенитом»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Уход Ловрена – большая потеря для «Зенита» 1
15:20 · Россия. Премьер-лига
​У Камоцци спросили, на руку ли «Спартаку» уход Ловрена из «Зенита»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Весной «Спартак» навяжет настоящую конкуренцию «Зениту»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о возвращении России в турниры: «Всё зависит от Путина» 1
12:14 · Россия. Премьер-лига
Юран обратился с пожеланием российскому футболу на 2023 год
12:06 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Жду возвращения РПЛ, скучаю по российскому футболу»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Титов - о чемпионстве «Спартака»: «Даже Дед Мороз не поможет»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о будущем Николсона в «Спартаке»
08:18 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Желаю российскому футболу, чтобы нашу изоляцию прекратили»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Назван инициатор трансфера Ловрена в «Лион» 1
00:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В «Твенте» Промеса даже не подпускали к основе» 4
00:30 · Россия. Премьер-лига
Анатолий Воробьёв: «Не думаю, что уход Ловрена станет большой потерей для «Зенита» 1
00:19 · Россия. Премьер-лига
Титов - о российском паспорте для Промеса : «Я только «за» 1
Все новости
Рекомендуем