​У Камоцци спросили, на руку ли «Спартаку» уход Ловрена из «Зенита»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос об уходе Деяна Ловрена из «Зенита». У Камоцци спросили, стало у «Спартака» больше шансов на борьбу с «Зенитом» после ухода хорватского защитника.

«Ловрен - хороший игрок. Это потеря для «Зенита», но у них все равно команда лучше, чем у «Спартака». Но в футболе, если ты веришь в свою работу, можно достичь любой цели», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Деян Ловрен вернулся в «Лион». 33-летний хорватский защитник подписал трудовое соглашение сроком на два с половиной года.