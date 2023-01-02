«Зенит» и «Лион» договорились о трансфере Деяна Ловрена. Об этом рассказывает пресс-служба питерского клуба. 33-летний центральный защитник стал игроком «ткачей» второй раз в карьере – ранее он выступал за команду в 2010-2013 годах.

За «Зенит» Деян Ловрен выступал на протяжении двух с половиной лет. За это время хорват провёл 63 матча, в которых забил три гола. В России Ловрен завоевал ряд трофеев, в том числе два чемпионских титула.

«Зенит» поблагодарил Деяна Ловрена за выступления и пожелал удачи во Франции.

Добавим, что «Лион» на текущий момент занимает восьмое место в таблице Лиги 1.