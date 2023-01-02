Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил об уходе Ловрена в «Лион» официально

02 Января 2023 • 14:06 Комментировать

«Зенит» и «Лион» договорились о трансфере Деяна Ловрена. Об этом рассказывает пресс-служба питерского клуба. 33-летний центральный защитник стал игроком «ткачей» второй раз в карьере – ранее он выступал за команду в 2010-2013 годах.

За «Зенит» Деян Ловрен выступал на протяжении двух с половиной лет. За это время хорват провёл 63 матча, в которых забил три гола. В России Ловрен завоевал ряд трофеев, в том числе два чемпионских титула.

«Зенит» поблагодарил Деяна Ловрена за выступления и пожелал удачи во Франции.

Добавим, что «Лион» на текущий момент занимает восьмое место в таблице Лиги 1.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Деян Ловрен Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
13:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Весной «Спартак» навяжет настоящую конкуренцию «Зениту»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о возвращении России в турниры: «Всё зависит от Путина»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Юран обратился с пожеланием российскому футболу на 2023 год
12:06 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Жду возвращения РПЛ, скучаю по российскому футболу»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Титов - о чемпионстве «Спартака»: «Даже Дед Мороз не поможет»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о будущем Николсона в «Спартаке»
08:18 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Желаю российскому футболу, чтобы нашу изоляцию прекратили»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Назван инициатор трансфера Ловрена в «Лион» 1
00:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В «Твенте» Промеса даже не подпускали к основе» 4
00:30 · Россия. Премьер-лига
Анатолий Воробьёв: «Не думаю, что уход Ловрена станет большой потерей для «Зенита» 1
00:19 · Россия. Премьер-лига
Титов - о российском паспорте для Промеса : «Я только «за» 1
01 Января
23:56 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина встретила Новый год с долгами 3
23:43 · Россия. Премьер-лига
​Каррере было бы интересно поработать с российской сборной 2
18:51 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о планах вратаря «Зенита» Васютина
Все новости
Рекомендуем