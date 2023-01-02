Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного - быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Там проблем не будет!» - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении России от официальных турниров на уровне клубов и сборных. В конце года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в АФК, но решение не было принято.