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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию»

02 Января 2023 • 13:45 Комментировать

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного - быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Там проблем не будет!» - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении России от официальных турниров на уровне клубов и сборных. В конце года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в АФК, но решение не было принято.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили
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Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию»
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