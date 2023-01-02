Камоцци: «Весной «Спартак» навяжет настоящую конкуренцию «Зениту»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что во второй части сезона «красно-белые» навяжут конкуренцию петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Очень хочется, чтобы «Спартак» навязал настоящую конкуренцию «Зениту» весной. Уверен, они это сделают. «Спартаку» нужно бороться до самого конца, шанс обойти команду Семака будет», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.