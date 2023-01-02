Петржела - о возвращении России в турниры: «Всё зависит от Путина»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном возвращении российских сборных и клубов в официальные турниры.

«Все зависит от Путина. Если ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды в международные соревнования. У вас останется только один путь – Азия», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.

РФС недавно создал рабочую группу, которая будет взаимодействовать с ФИФА и УЕФА для возвращения России в международные турниры.