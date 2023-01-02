Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обратился с пожеланием российскому футболу на 2023 год.

«Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, сборная имела возможность играть в отборочных. Я бы очень сильно хотел, чтобы ситуация нормализовалась, и Россия участвовала в международных соревнованиях», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Россия была отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Сейчас клубы не могут выступать в еврокубках, а сборная страны не примет участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года.