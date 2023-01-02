Самедов: «Жду возвращения РПЛ, скучаю по российскому футболу»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что с нетерпением ждет возобновления Премьер-лиги.

«С «Факелом» готовимся к возобновлению сезона. Наступает важная часть - подготовка по второй половине чемпионата. Конечно же, я жду возвращения РПЛ. Скучаю по российскому футболу», - передает слова Самедова издание «Чемпионат».

В Российской премьер-лиге сыграно 17 туров. По их итогам первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит». На второй строчке располагается московский «Спартак», а тройку лидеров замыкает «Ростов».