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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «Жду возвращения РПЛ, скучаю по российскому футболу»

02 Января 2023 • 12:06 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что с нетерпением ждет возобновления Премьер-лиги.

«С «Факелом» готовимся к возобновлению сезона. Наступает важная часть - подготовка по второй половине чемпионата. Конечно же, я жду возвращения РПЛ. Скучаю по российскому футболу», - передает слова Самедова издание «Чемпионат».

В Российской премьер-лиге сыграно 17 туров. По их итогам первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит». На второй строчке располагается московский «Спартак», а тройку лидеров замыкает «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Самедов
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