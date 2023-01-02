Титов - о чемпионстве «Спартака»: «Даже Дед Мороз не поможет»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов оценил шансы «красно-белых» выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Думаю, даже Дед Мороз не поможет. Надо признать, что сегодня есть «Зенит» и другие команды. Если уберем «Зенит», то конкуренция в РПЛ будет», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

На зимний перерыв в российском футболе «Спартак» ушел на втором месте в турнирной таблице. На счету подопечных Гильермо Абаскаля 36 набранных баллов. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.

В первом матче после паузы «Спартак» сыграет против «Урала» 5 марта.