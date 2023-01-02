Агент рассказал о будущем Николсона в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы центрфорварда московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в стамбульский «Галатасарай».

«Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и «Спартак» продолжат свое сотрудничество! Шамар намерен продолжить свой путь в «Спартаке», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего ямайского нападающего в семь миллионов евро. Трудовое соглашение Шамара с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года.