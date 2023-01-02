Кобелев: «Желаю российскому футболу, чтобы нашу изоляцию прекратили»

Экс-рулевой московского «Динамо» Андрей Кобелев выступил с пожеланием к российским футбольным клубам и национальной сборной страны.

«Желаю российскому футболу в 2023 году, чтобы нашу изоляцию наконец прекратили», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне клубов и сборных. В связи с этим в РФС начал обсуждаться возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение должны были принять в конце 2022 года, однако заседание перенесли.