Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Желаю российскому футболу, чтобы нашу изоляцию прекратили»

02 Января 2023 • 08:18 Комментировать

Экс-рулевой московского «Динамо» Андрей Кобелев выступил с пожеланием к российским футбольным клубам и национальной сборной страны.

«Желаю российскому футболу в 2023 году, чтобы нашу изоляцию наконец прекратили», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне клубов и сборных. В связи с этим в РФС начал обсуждаться возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение должны были принять в конце 2022 года, однако заседание перенесли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Кобелев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
08:18 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Желаю российскому футболу, чтобы нашу изоляцию прекратили»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Назван инициатор трансфера Ловрена в «Лион» 1
00:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В «Твенте» Промеса даже не подпускали к основе» 3
00:30 · Россия. Премьер-лига
Анатолий Воробьёв: «Не думаю, что уход Ловрена станет большой потерей для «Зенита» 1
00:19 · Россия. Премьер-лига
Титов - о российском паспорте для Промеса : «Я только «за» 1
01 Января
23:56 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина встретила Новый год с долгами 1
23:43 · Россия. Премьер-лига
​Каррере было бы интересно поработать с российской сборной 2
18:51 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о планах вратаря «Зенита» Васютина
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Агент Кассьерры: «Отклонили предложение «Аль-Хиляля»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль хочет, чтобы «Спартак» подписал Тавареша 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложен защитник из Бельгии
13:51 · Россия. Премьер-лига
Осинькин подвёл итоги года для «Крыльев Советов»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Абаскаль - чистый шабашник»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Валуев: «Нам нельзя идти на поводу УЕФА»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Известна сумма трансфера Ловрена в «Лион» 3
Все новости
Рекомендуем