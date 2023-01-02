Назван инициатор трансфера Ловрена в «Лион»

Центральный защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен переезжает во французский чемпионат. По информации журналистов Calciomercato, 33-летнего игрока подпишет «Лион». Главным инициатором приглашения опытного футболиста выступает наставник команды Лоран Блан.

Ловрен уже прошел медицинский осмотр перед оформлением трансфера. Сделка будет официально закрыта в ближайшие дни. Сумма трансфера составит порядка двух миллионов евро.

Деян выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из «Ливерпуля». В текущем розыгрыше чемпионата России защитник провел 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.