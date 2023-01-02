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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван инициатор трансфера Ловрена в «Лион»

02 Января 2023 • 08:02 Комментировать (1)

Центральный защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен переезжает во французский чемпионат. По информации журналистов Calciomercato, 33-летнего игрока подпишет «Лион». Главным инициатором приглашения опытного футболиста выступает наставник команды Лоран Блан.

Ловрен уже прошел медицинский осмотр перед оформлением трансфера. Сделка будет официально закрыта в ближайшие дни. Сумма трансфера составит порядка двух миллионов евро.

Деян выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из «Ливерпуля». В текущем розыгрыше чемпионата России защитник провел 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Лоран Блан Деян Ловрен Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
02 Января 2023 в 08:41
с паршивой овцы хоть шерсти клок.... Зенит даже выиграл получив хотя бы 2 ляма
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