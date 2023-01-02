Булыкин: «В «Твенте» Промеса даже не подпускали к основе»

Российский форвард Дмитрий Булыкин в свое время успел поиграть в Нидерландах, в том числе и в таком клубе, как «Твенте» - и как раз тогда, когда там выступал Куинси Промес, нынешний футболист «Спартака». По словам Булыкина, тогда, десять лет тому назад, Промеса в «Твенте» никто особо не жаловал - он даже не был игроком основного состава.

- Он тогда был совсем молодым, и его даже к основе не подпускали. Конечно, он быстро бегал, но Стив Макларен, который тогда был тренером, ему не особо доверял, - пояснил Булыкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Булыкин успел поиграть в Нидерландах за «Аякс» и АДО.