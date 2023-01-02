Титов - о российском паспорте для Промеса : «Я только «за»

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов поддерживает намерение Куинси Промеса получить российский паспорт. При этом вряд ли это связано с намерением играть за российскую сборную - Промес вполне себе способен играть и в нидерландской команде. О намерении получить российское гражданство Промес заявил еще в 2021 году, когда вернулся в московский «Спартак» из нидерландского «Аякса».

- Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть. Если получение паспорта — решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».