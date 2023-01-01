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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывшая супруга Андрея Аршавина встретила Новый год с долгами

01 Января 2023 • 23:56 Комментировать

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Алиса Казьмина столкнулась с большими сложностями. Она серьезно заболела, а также на нее подала в суд ее бывшая свекровь Татьяна Ивановна, дело которой по итогу Алиса проиграла.

На этом проблемы Казьминой не закончились. В Сети появилась информация о том, что она задолжала практически 51 тысячу рублей по кредиту. Удастся ли девушке выплатить долг, остается неизвестно.

Сама Алиса уже долгое время не выходит на связь с фанатами, которые беспокоятся о самочувствии экс-супруги известного спортсмена. Недавно у Казьминой диагностированы аутоиммунное заболевание, в результате которого сильно пострадала ее внешность. У девушки провалился нос. В своих бедах Алиса обвиняла первого супруга и родную мать.

«Отравила меня мать! Отомстила мне. И уже давно. Год сифилис, не меньше. Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать не психику. Как мы жили с девочками», - рассказывала Алиса в рамках одного из интервью.

Также Казьмина заверяла, что она имеет доказательства о том, что опасной болезнью ее заразила именно мать. Девушка отмечала, что намерена привлечь родительницу к уголовной ответственности. Время от времени в Сети появлялась информация о местонахождении бывшей жены Аршавина, но она не имела официального подтверждения, как со стороны Алисы, так и со стороны ее родственников.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Алиса Казьмина звёзды ТВ
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